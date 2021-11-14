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Здоровье14 ноября 2021 12:53

Коронавирус, последние новости на 14 ноября 2021 года: за сутки ковид подхватили ещё 348 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 14 ноября 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус, последние новости на 14 ноября 2021: за сутки ковид подхватили ещё 348 человек

Коронавирус, последние новости на 14 ноября 2021: за сутки ковид подхватили ещё 348 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области, по данным на 14 ноября 2021 года, увеличилось ещё на 348 человек (в их числе 43 ребенка). Таким образом, общее число людей, подхвативших ковид с начала пандемии, составило 75 616 человек.

За сутки выздоровели 126 человек (за весь период – 59 859 случаев). На искусственной вентиляции легких находятся 43 человека, под медицинским наблюдением – 38 877 человек.

Против коронавируса вакцинированы 798 025 человек, полный курс прошли 684 626 человек.