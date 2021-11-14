В Голышманово установят гигантские двухметровые валенки и проведут спортивный забег

Основа для гигантских валенок в Голышманово. Фото: https://vk.com/zavalinkagapk

Двухметровые валенки появятся в Голышманово 27 ноября во время творческого фестиваля «ЗаваLINKа», одного из победителей грантового конкурса. Посмотреть на гигантскую обувь могут все желающие как онлайн, так и офлайн. А вот побегать в традиционной зимней обуви может молодежь от 18 до 35 лет, сообщает «Вслух.ру». Для регистрации нужно будет зайти в группу во «ВКонтакте» и оставить свою заявку.

Фото: https://vk.com/zavalinkagapk

Пока забег не начался, можно поучаствовать в онлайн-мероприятиях фестиваля. Например, в челлендже #затусивваленкахГГО. Есть несколько номинаций: «Семейное фото», «Валенки kid’s», «Love story», «Мои подружки». Участники могут претендовать на победу в одной номинации. Её, как и фамилию, имя и возраст, нужно указать на своей личной страничке во VK.

По словам наставника и куратора проекта Екатерины Коробцовой, оценивать работу будет команда фестиваля, учитывая число лайков под снимками. Авторы самых креативных фоточек получат дипломы и подарки.