В Тюмени волонтеров приглашают поучаствовать в конкурсе «Доброволец Тюменской области»

Жителей старше 14 лет приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Доброволец Тюменской области», который пройдет с 25 ноября по 7 декабря 2021 года. Конкурс проходит в двух номинациях: «Лидер добровольческого движения» и «Руководитель добровольческого объединения (специалист)», сообщает «Вслух.ру».

Чтобы принять участие в «Добровольце», нужно зарегистрироваться на платформе Dobro.ru и отправить данные на почту добровольческого движения Тюменской области с пометкой «Конкурс Доброволец 2021».

Подробности можно прочитать в соцсетях движения.