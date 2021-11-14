Прокуратура проверит, почему высадили пассажиров из вертолета Ми-8 в Измети под Тобольском Фото: Татьяна Коркина

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной высадке пассажиров, которые летели по маршруту Тобольск - Ишменево - Иземеть - Ачиры – Тобольск компанией «ЮТэйр – Вертолетные услуги» 13 ноября 2021.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после того, как вертолет сел на посадочной площадке «Изметь», около 15.23 сработало табло «Стружка в левом двигателе». В связи с этим экипаж вертолета Ми-8 решил высадить 12 пассажиров и вернуть судно без пассажиров обратно в Тобольск, чтобы его отремонтировать.

Тюменская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав пассажиров.