Прикольные видеоролики в TikTok заменили тюменским пенсионерам передачи по телевизору Фото: pixabay.com

Популярность среди тюменских пенсионеров набирает социальная сеть TikTok, что ещё раз доказывает, что Интернет не имеет возраста, и молодежными проектами интересуется и пожилое поколение. По словам психолога-консультанта Ольги Андреевой, в «ТикТоке» пенсионеры смотрят разнообразный контент. Для них это – своеобразный телевизор, который можно настроить самостоятельно.

- Пенсионеры не просто пролистывают видео, но комментируют их и делятся ссылками с друзьями, - приводит слова Ольги «Тюменская область сегодня».

В период вынужденной самоизоляции для пенсионеров нахождение в Интернете – возможность наладить социальные связи. А ещё освоение новых навыков полезно, чтобы провести профилактику деменции и других нарушений.

- Все, что связано с современными технологиями, для наших бабушек и дедушек всегда является чем-то новым, – заключила Ольга Андреева.