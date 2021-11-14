Тюменские ученые создадут приложение, которое автоматом посчитает площадь воспаления легких Фото: Татьяна Коркина

Группа кафедры кибернетических систем ТИУ и Медицинский информационно-аналитический центр Тюменской области работают над скрининговой системой, которая поможет выявить патологию легких на основе изображений компьютерной томографии.

Как сообщает «Тюменская линия», сейчас при проведении КТ 20 минут уходит на осмотр снимков, подсчет площади очагов воспаления и оценку поражения легких больного в процентах. Этот процесс студенты Тюменского индустриального университета решили автоматизировать через приложение, с помощью нейронных сетей. Сэкономить время врача поможет нейросеть, которая автоматически посчитает зараженные очаги, вычислит их площадь и автоматически выдаст оценку.

Проект проходит апробацию на научных конференциях, его создатели подошли к стадии прототипирования. Разработчики говорят, что готовый продукт появится к концу проектной деятельности: он будет особенно востребован в пик заболеваемости.