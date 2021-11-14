Погода в Тюмени 14 ноября 2021: на «курьи именины» в городе пройдет снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 ноября 2021, ожидается облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -4…-9 C, днём -2…-7 C.

Погода в Тюмени 14 ноября 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 14 ноября (1 ноября по старому стилю) День бессребреников Космы (Кузьму) и Дамиана (Демьяна), живших на рубеже III-IV веков. В народе этот день прозвали Кузьминки, поэтому в этот день на Руси приговаривали: «Кузьминки – осени поминки». На Кузьму доигрывали последние свадьбы и отмечали молодежный праздник. А ещё в этот день отмечали «курьи именины», когда богатые люди отправляли куриц в подарок бедным.

Что касается погоды, то на Кузьму и Демьяна следили за снегом. Если день был снежный, значит, весной стоило ждать большого разлива рек. Если на Кузьминки на деревьях оставалась листва, значит, следующей зимой рано ударят морозы.