Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 ноября 2021 17:12

Лидеры тюменских молодежных сообществ примут участие в премии «Время молодых»

Подать заявку на участие надо до 15 ноября
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Лидеры тюменских молодежных сообществ примут участие во всероссийской премии «Время молодых». Подать заявку на участие надо до 15 ноября.

– Участниками станут лидеры тюменских сообществ – финалисты конкурса проектов «Моя идея» Максим Бойко, Тюменское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, и Валерия Николашкина, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Проекты помогают усвоить правила поведения в чрезвычайных ситуациях и основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим, – рассказали в в мультицентре «Моя территория».

До 15 ноября номинантам предстоит самостоятельно составить творческие коллажи, на которых будут отражены их собственные взгляды на себя как на личность, передает Moi-portal.ru.