Лидеры тюменских молодежных сообществ примут участие в премии «Время молодых»

Лидеры тюменских молодежных сообществ примут участие во всероссийской премии «Время молодых». Подать заявку на участие надо до 15 ноября.

– Участниками станут лидеры тюменских сообществ – финалисты конкурса проектов «Моя идея» Максим Бойко, Тюменское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, и Валерия Николашкина, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Проекты помогают усвоить правила поведения в чрезвычайных ситуациях и основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим, – рассказали в в мультицентре «Моя территория».

До 15 ноября номинантам предстоит самостоятельно составить творческие коллажи, на которых будут отражены их собственные взгляды на себя как на личность, передает Moi-portal.ru.