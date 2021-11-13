Кинологи просят тюменцев не надевать собакам электроошейники. Фото: Вадим Бегун

Кинологи просят тюменцев не надевать собакам электроошейники. Их использование вызывает у животного стресс.

Иногда владельцы собак используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения или дрессировки собак. Но считают, что в неумелых руках такая амуниция может принесет только вред и усугубит проблему.

– Электронный ошейник может воздействовать на собаку током, спреем или ультразвуком. Строгий ошейник снабжен шипами, расположенными по периметру. Если собака начинает тянуть, то чувствует боль. Оба вида амуниции используют для коррекции нежелательного поведения, – сообщают специалисты Российской кинологической Федерации.

Кинологи уверены, что так хвостатые начинают ассоциировать некоторые свои действия, а иногда и самого хозяина – с болью, передает «Тюменская область сегодня».