Суд вернул на рассмотрение дело о поджоге дома тюменской чиновницы. Фото: Ольга Крыльцова

Суд вернул на рассмотрение дело о поджоге дома тюменской чиновницы. В поджоге подозревают Валерия и Евгения Нигматуллиных.

Напомним, отца и сына обвиняли в поджоге дома чиновницы из Ярковского района. 13 августа 2020 года присяжные вынесли вердикт «не виновен» обоим обвиняемым. На основании этого вердикта суд постановил оправдательный приговор, мужчин освободили из-под стражи в зале суда.

– Потерпевшая и гособвинение не согласились с таким решением и обжаловали его в Тюменском областном суде, который оставил жалобы без удовлетворения, а приговор – без изменения. Тогда потерпевшая и государственный обвинитель обратились в кассационную инстанцию, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Там жалобу стороны обвинения и потерпевшей удовлетворили, отменили приговор Тюменского районного суда и вернули дело на новое рассмотрение. Нигматуллиных обвиняют по тем же статьям, что и раньше. Дата первого судебного заседания пока не известна.