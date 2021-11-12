Тобольские жители попробовали себя в живописи на мастер-классах московской студии Draw&Go

Фото: Студия рисования Draw&Go

Более 400 жителей Тобольска посетили мастер-классы по живописи, прошедшие с 22 по 31 октября. Занятия провели московские студии Draw&Go при поддержке программы социальных инвестиций «СИБУРа» «Формула хороших дел». Для горожан прошли бесплатные мастер-классы по 17 направлениям: от ботанической открытки до интерьерной живописи на холстах.

Все работы участников вошли в специальную выставку, прошедшую 29 октября. В результате открытого голосования были определены шестеро победителей в номинациях «Акварель», «Пастель» и «Акрил»: Даниил Суслов, Альбина Саитова, Полина Горелко, Алена Крайнова, Валерия Скипина и Ксения Попова. Работы финалистов будут размещены на билбордах города. Три автора-победителя, набравшие наибольшее количество голосов, получили боксы для рисования акрилом.

Фото: Студия рисования Draw&Go

Студия Draw&Go провела также шестичасовой онлайн-интенсив для 15 художников-преподавателей Тобольска. В программу вошли занятия по акриловой живописи в авторской технике Draw&Go, краткий ввод в теорию и практику fashion-иллюстраций, мастер-класс по космической акварели и теоретический блок основных принципов взаимодействия с учениками. Предварительно всем участникам были отправлены брендированные боксы с художественными материалами для работы на интенсиве. По итогу занятия художники получили сертификаты о прохождении курса, а также методические материалы и доступ к онлайн-урокам Draw&Go.

– Приятный мастер-класс, суператмосфера. Много внимания и доброжелательности. Даже маленькая трехлетняя дочь смогла поучаствовать и получить много положительных эмоций. Желаю всем и каждому хоть раз побывать на этом мастер-классе! – рассказал участник мастер-класса «Открытка пастелью» Артур Терещенко.

– Спасибо большое студии DRAW&GO. Это замечательные мероприятия, которые помогают любому человеку прикоснуться к искусству, понять, что вокруг много прекрасного и надо смотреть на окружающий мир открытыми глазами, – поделилась Надежда Суслова после мастер-класса Food Art.

– Прекрасная команда преподавателей, за два часа получилась работа, которая радует мою душу. Я познакомилась с приемами пастели и работой с цветом, – отметила Наталья Садовникова, посетившая мастер-класс «Пастель».

Фото: Студия рисования Draw&Go

Справка КП

Программа социальных инвестиции «СИБУРа» «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.