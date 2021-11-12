Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 15:33

В Тюмени автоинспекторы спустились под землю с мастер-классами

Сотрудники ГИБДД напомнили о важности использования световозвращающих элементов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени автоинспекторы спустились под землю с мастер-классами.

В Тюмени автоинспекторы спустились под землю с мастер-классами.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В подземных переходах в Тюмени сотрудники ГИБДД провели мастер-классы по использованию световозвращающих элементов. Автоинспекторы рассказали пешеходам правила передвижения по дорогам, показали наглядно, какие опасные моменты могут встретиться на их пути.

– Особое внимание полицейские уделили пользе световозвращателей и напомнили, что их наличие и правильное крепление на одежде или на аксессуарах сделает пешехода заметным для водителя в темное время суток, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области автоинспекторы более пятидесяти километров везли в больницу нуждающегося в экстренной операции ребенка. На днях старшего лейтенанта полиции Александра Лепехина и капитана полиции Семена Афанасьева со слезами на глазах поблагодарила Кристина Штриккер – за человечность и оперативную помощь в спасении сына.