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Общество12 ноября 2021 14:54

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по итогам 10 месяцев

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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб по итогам 10 месяцев 2021 года увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Всего с января по октябрь было выдано автокредитов на 17,2 млрд рублей.

При этом в октябре 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года месячный объем продаж вырос в 3 раза – до 3,5 млрд рублей. Средний размер кредита увеличился за год в 1,5 раза – до 1,354 млн рублей.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки, увеличением сроков кредитования, улучшением кредитного процесса и взаимодействия в партнерских каналах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)