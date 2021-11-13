«Главное – найти свое дело»: тоболяк открыл станцию техобслуживания автомобилей

Тоболяк открыл станцию техобслуживания автомобилей. Фото: Ольга Крыльцова

Тоболяк Владимир Бронников открыл СТО в городе. Мужчина всегда любил заниматься автомобилями и теперь говорит: «Главное – найти свое дело, которое приносит удовольствие».

Ранее он получил финансовую помощь от Центра занятости населения в размере 192 тыс. рублей. На эти деньги он купил воздушный компрессор, стенд для диагностики и промывки автомобильных форсунок и другое.

– Я подрабатывал между вахтами в этой сфере, и так повезло, что нашел свое призвание. Когда работал на заводе, то после выходных дней не было желания выходить на работу, было тяжело собраться с мыслями. Сейчас на работу я иду с удовольствием, с работы возвращаюсь довольный и с хорошим настроением, – отметил счастливый бизнесмен.

Теперь к нему приезжают из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и других городов. «Кто-то услышал про нас и наши услуги и приезжает специально, кто-то проездом в гости приезжает или едет на юг», – цитирует бизнесмена «Тюменская линия».