Инна Лосева: «Экономика Тюменской области выравнивается после антиковидных ограничений». Фото- duma72.ru.

В Тюменской области депутаты облдумы обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В ходе заседания комитета по экономической политике и природопользованию его глава Инна Лосева заявила, что экономика выравнивается после всех ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– Прогноз разработан в двух вариантах, с учетом национальных целей развития РФ. Первый вариант – консервативный, второй – базовый. Они сформированы в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий, с учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов ожидается положительная динамика социально-экономического развития региона. Отмечается рост промышленного производства, в основном за счет обрабатывающих производств. Значительный вклад вносят инвестпроекты, большинство из которых в промышленном секторе, – заявила законодатель.

Кроме того, по ее словам, в 2022 году ожидается рост валового регионального продукта на уровне до 3,3%, а в 2024 году – уже до 9,4%. По ее мнению, существенное влияние на рост ВРП окажет деятельность комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Продолжится реализация проектов по добыче нефти, в АПК, машиностроении, деревообработке, фармацевтике, создание объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

– Инвестиции в основной капитал планируется увеличить к 2024 году на 6,6%, по базовому варианту прогноза, к оценке 2021 года. Объемы инвестиций будут поддерживаться инвестпроцессами в различных отраслях экономики Тюменской области. В 2022 году продолжится снижение уровня общей безработицы, и к 2024 году ее уровень составит 4,4-4,5%. К 2024 году численность трудовых ресурсов ожидается на уровне 937,2 тысячи человек, по базовому варианту прогноза, рост производительности труда – до 8,6 % к оценке 2021 года, – рассказала парламентарий.

Ранее стало известно, что губернатор Александр Моор предлагает в 2021 году снизить на треть налоговую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, которые наиболее пострадали от антиковидных ограничений. Это касается бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для тех, кто использует патент.

– Этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места, – отметил Александр Моор. – Благодаря новой налоговой льготе предприниматели смогут сэкономить около 250 млн рублей.

К слову, менее 10% проверенных в Тюмени объектов нарушают антиковидные меры безопасности. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова.

– Наши предприниматели ответственно относятся к соблюдению мер безопасности. С 8 ноября в регионе введена система пропуска по QR-кодам в ТЦ, заведения культуры, спорта. Ранее начались консультационные мероприятия по оказанию поддержки предпринимателям. И в дальнейшем они могут обратиться в департамент за необходимыми разъяснениями, – отметила Трофимова.