Тюменцам на заметку: как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат

Как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат? Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат. Повышенная влажность и низкая температура могут спровоцировать преждевременный износ деталей.

– Нужно очистить велосипед от грязи, но нельзя пользоваться автомойками. Второй момент: во время хранения держать колеса накачанными. Если они будут даже немного спущены, камера и покрышка могут потрескаться к следующему сезону, – подсказал велосипедист Михаил Матюхин.

Тормозные поверхности стоит протереть сухой тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие остатки алюминия. Цепь нужно отмыть от смазки: сначала водой, потом специальными средствами из веломагазинов. Шины и резиновые поверхности самоката можно обработать силиконовой смазкой, передает «Вслух.ру».