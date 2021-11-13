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Общество13 ноября 2021 13:19

Тюменцам на заметку: как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат

Тормозные поверхности стоит протереть сухой тряпкой
Сергей Швецов
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Как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат?

Как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат?

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как правильно хранить зимой велосипед и электросамокат. Повышенная влажность и низкая температура могут спровоцировать преждевременный износ деталей.

– Нужно очистить велосипед от грязи, но нельзя пользоваться автомойками. Второй момент: во время хранения держать колеса накачанными. Если они будут даже немного спущены, камера и покрышка могут потрескаться к следующему сезону, – подсказал велосипедист Михаил Матюхин.

Тормозные поверхности стоит протереть сухой тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие остатки алюминия. Цепь нужно отмыть от смазки: сначала водой, потом специальными средствами из веломагазинов. Шины и резиновые поверхности самоката можно обработать силиконовой смазкой, передает «Вслух.ру».