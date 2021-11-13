Тюменцев старше 14 лет приглашают участвовать в онлайн-конкурсе «Доброволец Тюменской области». Оргкомитет уже принимает заявки.

– Предлагается две номинации: «Лидер добровольческого движения» и «Руководитель добровольческого объединения (специалист)». Конкурс пройдет с 25 ноября по 7 декабря, – сообщают организаторы.

Для участия следует зарегистрироваться на платформе Dobro.ru и отправить данные на почту добровольческого движения Тюменской области dobrointmn@pioner72.ru с пометкой «Конкурс Доброволец 2021», передает «Вслух.ру».