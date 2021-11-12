В Москве выберут лучших политконсультантов. Мероприятие состоится 22 декабря в Центре международной торговли. А накануне был дан старт приему заявок. Подать ее можно на сайте Премии до 5 декабря.

Победителей выберет авторитетное жюри, в состав которого традиционно входят Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Григорий Казанков, член правления РАПК, политтехнолог, Андрей Максимов, руководитель агентства «Максимов – консалтинг», политтехнолог, Кирилл Истомин, первый заместитель руководителя АНО «Диалог регионы» и другие признанные профессионалы.

Для лауреатов Премии и гостей торжественного вечера будут представлены презентации проектов номинантов, традиционно пройдут мастер-классы признанных специалистов в области электоральных и политических процессов, политических консультантов и ведущих политтехнологов страны.

СПРАВКА «КП»

«Выбор» – это главная российская профессиональная премия в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. Премия призвана выявлять и поощрять специалистов в области проведения избирательных кампаний в Российской Федерации, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне. Премия будет вручаться в 13 номинациях. В этом году содержание и критерии по ряду номинаций обновлены.