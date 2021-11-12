В Тюмени мужчина украл из автомата игрушки и раздал их детям. Фото: Вадим Бегун

В отдел полиции № 6 по Тюмени поступило заявлении от одного из местных предпринимателей. Из принадлежащего ему игрового автомата похитили детские игрушки на сумму около 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 33-летний мужчина. Вечером подозреваемый вместе с товарищем и его детьми зашли в магазин, где находился автомат с детскими игрушками, который после принятия денег перестал работать.

– Когда связаться с оператором горячей линии не удалось, злоумышленник сломал замок и открыл игровой автомат. Похищенные игрушки он отдал детям знакомого, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД Алиса Пислегина.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОП № 6 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.