Тюменские студенты автоматизируют процесс считывания пораженных коронавирусом легких. Фото - tyuiu.ru.

Тюменские студенты автоматизируют процесс считывания пораженных коронавирусом легких. Это делается с помощью нейронной сети.

Оказывается, при проведении КТ уходит 20 минут на то, чтобы отсмотреть снимки, подсчитать площадь очагов воспаления и дать оценку поражения легких больного в процентах. Студенты ТИУ предложили автоматизировать процесс с помощью нейронных сетей.

Так, в приложении, над которым они работают, нейросеть алгоритмически сосчитает все зараженные очаги, вычислит их площадь и выдаст оценку автоматически. Такой подход позволит сэкономить время врача, ему останется лишь сделать заключение, передает «Тюменская линия».