Уклониста из Ишима, который уехал в Москву после вручения повестки, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Ишима. Молодого человека признали виновным уклонении от призыва на военную службу.

– 9 апреля 2021 года мужчине в военном комиссариате вручили повестку о явке 16 апреля для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Между тем он в военкомат не пришел, а уехал в Москву на заработки, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.