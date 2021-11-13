Тюменские пенсионеры узнали о пользе TikTok в период самоизоляции.

Тюменские пенсионеры узнали о пользе TikTok в период самоизоляции. Активность в соцсетях связана с профилактикой деменции.

– Пожилые люди смотрят там самый разный контент. Для них это своеобразный телевизор, который можно настроить самостоятельно. Там все время показывают что-нибудь интересное, – сообщила психолог-консультант Ольга Андреева.

По словам эксперта, пенсионеры не просто пролистывают видео, но и имеют возможность прокомментировать их, поделиться ими с друзьями. Она отмечает, что социальные связи важны в период вынужденной самоизоляции: «Полезно постоянное осваивание новых навыков. Все, что связано с современными технологиями, для наших бабушек и дедушек всегда является чем-то новым», передает «Тюменская область сегодня» .