Тюменцам рассказали, как правильно хранить зимой овощи. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как правильно хранить зимой овощи. Так, свёклу рекомендуется хранить в песке, торфе или в опилках в погребе или в любом другом прохладном тёмном месте.

Капусту надо хранить в подвале в подвешенном к потолку состоянии, связав по два кочана. Лучше всего при температуре около 0 ºC и очень высокой влажности воздуха – почти стопроцентной.

– Разложите кочаны для хранения в погребе на полках или решетках, удалив корни и обернув каждую головку бумагой. Газета для обертывания не годится, поскольку типографская краска содержит вредные вещества. Можно положить каждую головку в целлофановый пакет вместе с комком бумаги, – советуют эксперты.

Лук стоит держать в деревянных ящиках, сетчатых мешках, в безразмерных колготках или сплетенным в косы в подвешенном состоянии, но в этом случае листья с лука не обрезают. Его нельзя хранить в несколько слоев, поскольку от этого луковицы запотевают и портятся.

Что касается кабачков, то это капризная культура для хранения. Раскладывайте их на полке так, чтобы они не соприкасались между собой. Вообще, постарайтесь употребить кабачки в пищу до весны, передает «АиФ – Западная Сибирь».