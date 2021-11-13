Тюменских педагогов ждет теория и практика обсуждений спектаклей. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменских педагогов ждет теория и практика обсуждений спектаклей. Эксперты поделятся с педагогами методикой обсуждения спектаклей с людьми разных возрастов. Тренинги пройдут с 15 по 22 ноября в молодежном театральном центре «Космос».

– За неделю эксперты проведут тренинги, обсудят, как взрослые и дети воспринимают искусство через игру, а также организуют обсуждение. Лаборатория будет по большей части про театр, хоть мы и будем говорить про событийность в образовании. Мы рассчитываем, что участниками будут в первую очередь театральные педагоги, – рассказал «МегаТюмени» эксперт Лаборатории, театральный режиссер и педагог Алексей Ракульцев.

Посетить ТЦ «Космос» можно при предъявлении паспорта и QR-кода с портала «Госуслуг» на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19.