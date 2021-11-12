Тюменец, устроивший и покинувший место ДТП, объяснил свой поступок: «Ехал помогать пожилой маме». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени нашелся 55-летний водитель «Мерседеса», который устроил ДТП на Полевой улице и скрылся с места аварии. Он задел «Хундай» и даже не остановился.

Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся. По его словам, он ехал помогать пожилой маме, которая осталась на улице со сломанной ногой, захлопнув дверь. О том, что задел чужое авто, узнал из СМИ. Однако в ГИБДД приехал только после вызова.

– В 2021 году водителя уже шесть раз привлекали и штрафовали за нарушения ПДД, пять из них – превышение скорости. Штрафы автомобилист вовремя не выплачивает. За последние два года 10 материалов по просроченным этим водителем штрафам переданы в службу судебных приставов, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В итоге горожанина вновь наказали штрафом за выезд на встречную полосу. На него составлен административный материал за оставление места ДТП. Санкция предусматривает лишение права управления транспортом от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.