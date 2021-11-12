Пьяного тюменца, разгуливавшего в неопрятном виде, посадили на пять суток. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области привлекли к административной ответственности Андрея З. Мужчину арестовали на пять суток за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

– Вечером 16 августа 2021 года гражданин в нетрезвом состоянии, имея неопрятный вид и невнятную речь, ходил по улицам, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании мужчина вину признал. Выяснилось, что он не работает, соответственно, не имеет постоянного дохода. Отягчающим обстоятельством стали ранее совершенные аналогичные правонарушения.