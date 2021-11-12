В Тюмени ревнивец забросал камнями машину возлюбленной. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 по Тюмени поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что ей повредили Honda Civic, причинив ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей. Стражи порядка задержали ранее не судимого неработающего 43-летнего сожителя потерпевшей.

Вечером между возлюбленными произошла ссора на почве ревности: подозреваемый заподозрил женщину в неверности из-за того, что она поздно вернулась с работы и активно переписывалась с кем-то в его присутствии.

– В порыве злости мужчина камнями разбил лобовое и боковое стекла одной из пассажирских дверей, повредив принадлежавший заявительнице автомобиль, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОП № 7 возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.