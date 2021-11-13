Погода на 13 ноября 2021 года в Тюмени: к вечеру может начаться мелкий снег

В Тюмени к вечеру может начаться мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 ноября, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег.

Температура воздуха ночью минус 1 – 2, днем ожидается минус 1 – 3. Вечером столбики термометров покажут 3 – 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на северный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима будет.