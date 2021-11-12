В Тюмени завершается благоустройство зеленого уголка по улице Щорса. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени завершается благоустройство зеленого уголка на улице Щорса,1а. Помимо прочего, тут появился корт площадью более пятисот квадратных метров.

На территории заменили теплотрассу, проложили пешеходные дорожки из брусчатки и асфальта, разбили газоны, установили скамейки и качели, а также опоры освещения.

– Смонтировали детскую игровую и тренажёрную площадки, корт. Такое пожелание выразили жители прилегающих домов, которые участвовали в обсуждении проекта, а также сотрудники спортивной школы олимпийского резерва, что граничит с этой территорией, – объяснили решение в местной администрации.

Кроме того, большая работа здесь была проведена и по дополнительному озеленению. Буквально на днях подрядчики завершили посадки. Всего на этой территории появилось 45 берёз, 12 лип, 21 яблоня, 4 ели и 1200 кустов спиреи.