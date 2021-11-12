Жители Тюмени обсуждают концепцию благоустройства территории на улице Федорова

Жители Тюмени обсуждают концепцию благоустройства территории по улице Федорова. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени обсуждают концепцию благоустройства территории улицы Николая Федорова в Восточном административном округе. Ознакомиться с дизайн-проектом, который разработало ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», можно на сайте «Я решаю!»: https://dom.tyumen-city.ru/ir/.

– Концепция предполагает комплексное благоустройство территории, включающее создание безопасного игрового пространства для детей, мест отдыха для взрослых, устройство спортивных площадок и площадки для выгула собак, установку современного оборудования и арт-объектов, – сообщили в городской администрации.