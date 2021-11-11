Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: материалы пресс-служб

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель Mitsubishi на скорости 140 км/ч влетел в большегруз, который в этот момент стоял на обочине. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

За рулём легковушки находился 41-летний житель Челябинской области. Мужчина скончался на месте.

– Стрелка спидометра иномарки в момент удара застыла на отметке 145 километров в час. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено, осуществляется в полном объеме, – рассказали в Госавтоинспекции.

В данный момент все обстоятельства аварии выясняются. Возможно, причиной происшествия стал гололёд на дорогах.