В Тюмени вандалы разгромили и сожгли дом купца С. Я. Андреева. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени вандалы разгромили и сожгли дом купца С. Я. Андреева, который находится по улице Володарского, 18 / Челюскинцев, 31. Инцидент произошел 10 ноября около часа ночи.

– Неизвестные проникли к нашим соседям, украли имущество и совершили поджог. Пожар добрался и до нас. Большой зал очень сильно пострадал. Для нас это огромный урон, ведь мы недавно открылись, – рассказали одни из арендаторов.

По их словам, хулиганы выпили старое шампанское, бутылка которого стояла открытой, растопили печку, разбили вазы и опрокинули елку. Украдены объектив, приборы освещения и отпариватель.

– Вызов поступил в 1.14. Горело помещение на цокольном этаже. Огнем было повреждено 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались шесть единиц техники и 22 сотрудника. Причина пожара пока официально не установлена, – рассказали «МегаТюмени» в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.