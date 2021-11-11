Предприниматели из Тюмени узнают о субсидиях на российское программное обеспечение

Предприниматели из Тюмени узнают о субсидиях на российское ПО для малого бизнеса. Для этого специально проведут прямой эфир, спикерами которого станут директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Антон Машуков и глава департамента информатизации Мария Рудзевич.

– Бизнесмены смогут узнать о мерах поддержки, направленных на ускорение процессов цифровой трансформации субъектов малого и среднего бизнеса, посредством субсидирования приобретения российского программного обеспечения, а также о перечне программного обеспечения, доступного к приобретению по льготной цене уже сейчас, – говорится в сообщении.

Присоединиться к прямому эфиру может любой желающий по ссылке. Трансляция запланирована сегодня, 11 ноября, на 16.00.