В Ишиме 20-летняя девушка зарезала отца. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Ишим. Девушку подозревают в убийстве близкого родственника.

Трагедия произошла ранним утром 10 ноября 2021 года в частном доме на улице Герцена в Ишиме. Между горожанкой и ее 52-летним отцом во время совместного распития алкоголя вспыхнула ссора.

– Дочь нанесла мужчине не менее четырех ударов ножом по телу. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. В настоящее время злоумышленница задержана, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Подозреваемая свою причастность к совершению преступления признала в полном объёме, дала подробные показания об обстоятельствах убийства.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.