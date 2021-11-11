В Тюмени 48-летний мужчина забил и задушил друга в его доме. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своего товарища.

Трагедия произошла в ночь на 11 сентября 2021 года. Обвиняемый был в гостях у друга, где распивал вместе с ним алкоголь. Внезапно они поругались.

– Мужчина нанес ему множество ударов по голове и телу, после чего стал душить руками до тех пор, пока не обнаружил, что тот не подает признаков жизни, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Мужчине было предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Скоро уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, а потом – в суд.