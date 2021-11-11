В Тюменской области вдвое увеличился объем выданных ипотечных кредитов. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% увеличился объем выданных ипотечных кредитов. Местные жители оформили ипотеки на сумму 58 млрд рублей.

– Рекордный прирост объема выдачи ипотечных кредитов был зафиксирован в июне: в сравнении с июнем прошлого года показатель увеличился на 80%. В третьем квартале темпы роста замедлились, что связано с изменением условий выдачи ипотеки по льготным госпрограммам, увеличением стоимости кредитов и принятыми Банком России мерами макропруденциальной политики, – рассказал управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

По его словам, теперь банки будут создавать резервы по ипотечным кредитам с первоначальным взносом 15 – 20% по повышенным коэффициентам, как и ранее, до июня 2020 года. По мнению Попова, это будет способствовать улучшению качества кредитов и сбалансированному росту на ипотечном рынке.