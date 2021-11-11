Жителя Тюмени, по пьяни задавившего на тротуаре женщину, отправили в колонию на 6 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени огласили приговор в отношении 36-летнего Евгения Полякова. 7 апреля 2021 года мужчина грубо нарушил правила дорожного движения и насмерть задавил женщину на своем «БМВ 750LI XDRIVE».

Около четырех часов дня пьяный горожанин ехал по улице Логунова. В районе дома № 17 он не справился с управлением, сбил забор и выехал на тротуар, где наехал на пешехода.

– Потерпевшую доставили в областную клиническую больницу № 2. Она скончалась на следующий день от множественных повреждений органов и скелета, с развитием травматического шока, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Поляков будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение шести лет. Помимо того что его на 2 года 11 месяцев лишили права управления автомобилем, с осужденного также взыскали в пользу сына и дочери погибшей по 700 тысяч рублей в счет морального вреда.