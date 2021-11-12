«Истерически рыдала». В Тюмени мошенница представилась дочерью и выманила у старушки 100 тысяч рублей

В Тюмени мошенница представилась дочерью и выманила у старушки 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 5 обратилась жительница Тюмени. Женщина сообщила, что злоумышленники выманили у её 78-летней мамы сто тысяч рублей.

Преступница позвонила пенсионерке на домашний телефон, представилась дочерью, заявила, что совершила ДТП и ей срочно нужны деньги на компенсацию, за которыми сейчас придет некий Дима. Звонившая истерически рыдала и просила собрать деньги как можно быстрее.

– Поддавшись панике, потерпевшая собрала хранившиеся дома сбережения – свои и дочери – и передала явившемуся за ними молодому человеку. Только после этого потерпевшая догадалась позвонить родственникам, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленников.