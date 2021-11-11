Пьяный тюменец порезал владельца авто, в котором хотел отдохнуть по пути из гостей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним доставили 23-летнего местного жителя с колото-резаной раной. Молодой человек рассказал, что его в ходе конфликта ударил ножом неизвестный мужчина.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 42-летний горожанин. Утром он возвращался домой из гостей, по пути увидел припаркованную машину и захотел отдохнуть в ней.

– При попытке открыть заднюю дверь сработала сигнализация. Когда владелец вышел во двор, между ним и подозреваемым завязался конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ножом нанес рану заявителю, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.