Компания «РН-Пурнефтегаз» провела обучающий марафон для губкинских школьников.

При поддержке общества «РН-Пурнефтегаз» ученики 10-го и 11-го «Роснефть-классов» губкинской средней школы № 4 прошли уникальный образовательный маршрут – семинар-практикум «Лестница к успеху». В этом году организаторы применили новую схему командообразования: на каждом этапе формировались разные составы групп, цель – дать возможность всем участникам семинара проявить себя, в том числе с позиций лидера.

Участники курса прошли тренинги по пяти блокам: «Геологоразведка», «Бурение и добыча», «Переработка», «Транспортировка и сбыт», «Наука и инновации». К примеру, на этапе «Бурение и добыча» ученики соорудили макеты морской платформы, газлифтной и буровой установок, станка-качалки. Будущим нефтяникам также было необходимо рассказать десять фактов о каждом образце оборудования.

На протяжении двух дней тренеры знакомили школьников с направлениями работы в нефтегазовом секторе, перспективами их развития и востребованными в отрасли профессиями. В рамках тренинга также была организована пресс-конференция с представителями «РН-Пурнефтегаз». По итогам семинара губкинские учащиеся «Роснефть-классов» пополнили свои портфолио сертификатами участников обучающего семинара «Лестница к успеху».