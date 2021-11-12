Погода на 12 ноября 2021 года в Тюмени: мелкий снег закончится ближе к вечеру

В Тюмени мелкий снег закончится ближе к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 ноября, весь день в Тюмени будет облачным. Утром и днем ожидается мелкий снег, который закончится ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью минус 8, днем ожидается минус 3 – 2. Вечером столбики термометров покажут 1 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, с переходом юго-западный, со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.