Жителям Тюмени объяснили, как самим подтвердить учетную запись на портале госуслуг.

Жителям Тюмени объяснили, как самим, без посещения центров обслуживания, подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Эту миссию взял на себя директор местного ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин.

– Это можно сделать с помощью мобильных приложений или личных кабинетов банков. Список банков, предоставляющих такие возможности, размещен на портале госуслуг в разделе «Помощь, регистрация на госуслугах», – приводит слова Нагибина оперштаб.

Сертификат о вакцинации можно также скачать в мобильном приложении госуслуг. Перечень центров обслуживания, в которых можно подтвердить учетную запись, размещен на портале госуслуг.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды. Соответствующие изменения уже внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности».