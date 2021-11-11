В тюменских муниципалитетах перевыполнили план переписи. Что это значит?

В тюменских муниципалитетах перевыполнили план переписи. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В семи муниципалитетах Тюменской области плановые задания Всероссийской переписи населения выполнены на сто и более процентов. Заявление сделал директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Так, в Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7%, в Омутинском районе – на 106,8%, в Заводоуковском городском округе – на 102,6%, в Ишиме – на 102,3%, в Исетском районе – на 101,1%, в Ялуторовском районе – на 100,5%, в Ярковском районе – на 100%.

– Результаты свыше 100% означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные, – объяснили в оперштабе.

По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек. Это 89,5% от плана.