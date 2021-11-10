В свет вышла книга о Первой чеченской войне, издание которой поддержали депутаты Тюменской облдумы. Фото - Тюменская областная дума.

В свет вышла книга о Первой чеченской войне «Погибший» комбат «расстрелянного» батальона. Записки о войне», издание которой поддержали депутаты Тюменской облдумы. Ее написал герой России Роман Шадрин. Помогли «донести» документальный труд до читателя депутаты законодатели шестого созыва парламента Николай Яшкин и Александр Ширыкалов, а также действующий народный избранник седьмого созыва, заместитель председателя комитета законодательного органа по бюджету, налогам и финансам Фуат Сайфитдинов.

– С Романом Александровичей мы знакомы давно. В рамках общественной организации «Герои Урала» он вёл активную деятельность, часто встречался с молодежью. Таким образом, он делал большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кроме того, мы провели много совместных проектов как на Ямале, так и в Тюменской области. Поэтому в своё время было принято решение поддержать издание труда нашего друга и соратника. К сожалению, в конце августа нынешнего года Роман Александрович ушёл из жизни. Книга – это память о нём, память о той войне и призыв к тому, чтобы этого больше не повторилось. Мы должны помнить свою историю, – отметил Фуат Сайфитдинов.

Стоит отметить, что о Первой чеченской войне Роман Шадрин знает не понаслышке – он сам в ней участвовал. Книга как раз о его воспоминаниях о тяжёлых для России событиях. А в основу труда лёг эпизод со взятием Президентского дворца Дудаева в январе 1995 года, который стал переломным моментом конфликта.

В аннотации к книге сказано: «Захват этого наиболее важного для чеченских сепаратистов объекта сделал возможным 68-й гвардейский отдельный разведывательный батальон 8-го армейского корпуса генерал лейтенанта Л.Я. Рохлина под командованием Р.А. Шадрина (за выполнение этого специального задания майор Шадрин получил звание Героя Российской Федерации)».

Название «Погибший» комбат «расстрелянного» батальона» выбрано не случайно. Так, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук после общения с Романом Шадриным назвал героя.

– Эта книга – долгосрочный проект. О героях Первой чеченской войны будут рассказывать на встречах со студентами и школьниками. Также издание поступит в библиотеки, – сообщил Сайфитдинов.