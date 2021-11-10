Сотрудника «РН-Пурнефтегаза» отметили Благодарственным письмом за проявленное мужество на пожаре. Фото предоставлено "КП".

Вадим Радуленко, главный специалист отдела генерации ООО «РН-Пурнефтегаз», спас при пожаре человека с ограниченными возможностями здоровья. В 12-м микрорайоне города Губкинского произошёл пожар. Возгорание началось в квартире, в которой проживали пожилая женщина и её 30-летний сын, с детства страдающий детским церебральным параличом. В момент пожара мужчина находился дома и без посторонней помощи не мог покинуть квартиру. Сотрудник «РН-Пурнефтегаза», возвращаясь с работы домой, увидев дым, поспешил на помощь. Вадим выбил окно и вместе с жильцами других квартир вынес мужчину на улицу.

– У нас в организации регулярно проводят обучение по пожарной безопасности, теоретические знания пригодились на практике. В квартире много пластика, была большая задымлённость. Понимал, что в дом входить нельзя, чтобы не отравиться угарным дымом, поэтому спасал через окно. Мужчина в квартире был в сознании, но очень напуган, не разрешал себя трогать, не реагировал на слова, поэтому пришлось его вытаскивать. Вскоре приехали пожарные, – рассказал о происшествии Вадим Радуленко. Администрация Губкинского приняла решение о награждении сотрудника «РН-Пурнефтегаза» благодарственным письмом главы города.