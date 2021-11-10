Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн. Фото - Сбер.

Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» можно через Сбербанк Онлайн. Для этого не нужна электронная подпись – достаточно войти в личный кабинет и проверить личные и паспортные данные. Процедура бесплатная и занимает не более 5 минут. После подтверждения учетной записи можно полноценно пользоваться всеми государственными услугами в любое время.

Чтобы подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, необходимо в поисковой строке ввести фразу «Регистрация на госуслугах» и пройти все этапы регистрации с подтверждением с помощью бесплатного входящего СМС-сообщения.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

«Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов во многих направлениях. Для клиентов это удобно, позволяет экономить время и не требует привязки к определенному месту. Самое важное – это помогает избегать массового скопления людей, что очень актуально в настоящее время. Помимо стандартных банковских операций в мобильном приложении Сбербанк Онлайн наши клиенты могут получить доступ ко всем онлайн-сервисам портала госуслуг с помощью СберID. В частности, это QR-код вакцинированного, участие в переписи населения и оформление социальных выплат.

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