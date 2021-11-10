Жителям Тюмени объяснят, почему развитие платных парковок в центре города неизбежно. Фото: Ольга Крыльцова

Редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проведут совместный круглый стол на тему: «Город для всех: почему развитие платных парковок в центре Тюмени неизбежно». Эфир пройдет завтра, 11 ноября, в 10.00.

В мероприятии примут участие:

Евгений Ташланов – заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени;

Алексей Санник – директор МКУ «Тюменьгортранс»;

Евгений Семеняко – представитель Тюменского союза автотранспортников;

Алексей Осипенко – ведущий специалист центра компетенций интернет-вещей (IoT).

Эксперты расскажут, как в областной столице решается вопрос освобождения центра от автомобильных заторов, как устроены платные уличные парковки в городе и как не стать нарушителем, оставляя машину в центре.

Также они поделятся соображениями по поводу перспективы развития платных парковок в Тюмени и назовут распространенные мифы о платных парковках: например, почему жители по-прежнему предпочитают оставить свой автомобиль где-то во дворах, чем заехать на специально оборудованную площадку.