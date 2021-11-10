Юные тюменцы смогут покататься с горок на набережной 15 декабря. Фото: Тюмень - наш дом

Юные тюменцы смогут покататься с горок на набережной (в районе мультицентра «Контора пароходства») 15 декабря. Здесь уже установили две горки. Их зальют, когда на улице будет минус.

– Малая форма предназначена для детей младше 7 лет. Более взрослые ребята и их родители смогут скатиться с большой горки, которая отличается высотой и продолжительностью ледяного полотна – 50 метров.– рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

На объекте с 8.00 до 20.00 будут дежурить специалисты МБУ «Тюменьгормост», чтобы контролировать потоки катающихся и обеспечивать безопасность на месте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 2021 году концепция оформления Тюмени к Новому году звучит следующим образом: истории снежного леса. Главные принципы – это оформление объектов притяжения в каждом административном округе и интеграция существующего оборудования в существующие локации с добавлением новых элементов.