В Тюмени после ремонта открыли филиал горполиклиники №5 на улице Карла Маркса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени после ремонта открыли филиал горполиклиники № 5 на улице Карла Маркса. В настоящее время приём ведут три врача-терапевта.

– Для оказания гражданам неотложной помощи функционирует фильтр с отдельным входом, что позволяет разделить потоки пациентов. Поэтапно в новом филиале начнут свою работу 10 терапевтических участков. В ближайшее время готовится открытие кабинета раннего выявления заболеваний. Вскоре заработает кабинет функциональной диагностики, где будут выполняться ЭКГ-исследование, суточное мониторирование ЭКГ и АД, спирография, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сейчас пациенты могут пройти ЭКГ, кабинет работает с 8.00 до 14.00. Планируется приём пациентов узкими специалистами по скользящему графику. 1 декабря распахнет двери кабинет ультразвуковой диагностики, оборудованный современным аппаратом экспертного класса.