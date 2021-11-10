Финал конкурса авторов-исполнителей «Шансон – не сон» состоится в онлайн формате 14 ноября.

На протяжении двух месяцев мы переживали за участников, болели за своих любимых исполнителей, голосовали и с удовольствием слушали каждую конкурсную песню. Как много эмоций было прожито за это время. Но самая главная интрига остается нераскрытой. Кто же станет победителем масштабного проекта «Шансон – не сон»? Ведь именно песня победителя, по мнению жюри, попадет в ротацию Радио Шансон Тюмень. Именно эта песня будет звучать на 101,0 fm. Подведение итогов состоится 14 ноября в онлайн-формате. Не пропустите прямую трансляцию на странице в «Инстаграм» @shansonfm72 и группе в соцсети «Вконтакте» vk.com/chanson101

В рамках конкурса проходило и народное голосование. Победитель уже известен, его мы также сможем поздравить в прямом эфире 14 ноября. Старт прямого эфира в 16.00 МСК.

Настраивайтесь на 101,0 fm!

Генеральный партнер проекта: Стоматология «Ультра-Дент» | Тюмень.

Главный гость: «Шинтоп» shintop72.ru

Главный гость: Складской комплекс «Сибирский на Барабинской» sibirskiy.ru

Подробнее о сроках проведения конкурса и призах: на сайте radiovtyumeni.ru